¡Código Rojo en Cancún! Ataque armado en cocktelería deja saldo preliminar de un muerto y tres heridos

Un muerto y tres personas lesionadas, entre estas una niña, fue el saldo preliminar de un ataque a balazos que se registró la noche de este domingo en la Cocktelería El Paisa, en la avenida Niños Héroes, en la Supermanzana 228, lo que originó una intensa movilización de las corporaciones policíacas y de emergencia.

Los disparos fueron reportados poco después de las 23:00 horas, cuando un sujeto ingresó al centro botanero y disparó contra uno de los comensales, quien perdió la vida a un costado de la entrada del local.

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Las primeras versiones señalaron que los proyectiles impactaron también a un mesero, a otro comensal y a una menor de edad, quienes resultaron con lesiones.

El reporte del ataque movilizó a paramédicos de varias ambulancias, que realizaron el traslado de las personas heridas al Hospital General, mientras elementos de las distintas corporaciones policíacas y militares activaron el Código Rojo para tratar de capturar a los agresores.