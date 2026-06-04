Contaminación y baja captura golpean a pescadores de Campeche; piden aumentar apoyos

Pescadores ribereños de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas y Acuacultores del Municipio de Campeche denunciaron que la captura de especies marinas continúa disminuyendo drásticamente por la contaminación en la zona costera, presuntamente producida por derrames de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta situación los obliga a alejarse hasta 80 millas mar adentro, gastando más de 200 litros de gasolina para regresar con bajos volúmenes de producción.

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A las afueras del Congreso del Estado, los hombres de mar revelaron que ya se reunieron con las y los diputados integrantes de la Comisión de Pesca. Ahí entregaron una iniciativa firmada por productores de Champotón, Villa Madero, Seybaplaya, Lerma, San Román, 7 de Agosto, Camino Real e Isla Arena para reformar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado.

El objetivo es lograr que el apoyo de cuatro mil pesos por veda y baja captura que el Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado entregará este año, aumente significativamente para el 2027. Los manifestantes reprocharon que los pescadores de Yucatán reciben siete mil 500 pesos, seguro de vida y otros beneficios.

El presidente de la federación, José del Carmen Huitz Fernández, consideró insuficiente el recurso actual. Aclaró que la petición no tiene tintes políticos, sino que responde a una necesidad real de cientos de familias que dependen de la actividad en las comunidades costeras de Campeche. Lamentó que la escasez se ha agravado desde febrero y marzo, periodo en el que se registró contaminación en aguas de la Sonda de Campeche.

Asimismo, responsabilizó a Pemex de gran parte de la problemática ambiental y consideró necesario que las autoridades federales y estatales intervengan para generar programas de compensación económica. Por ello, solicitaron la participación de la Semarnat en futuras mesas de trabajo para analizar alternativas de apoyo similares a las aplicadas en Tabasco y Veracruz.

Finalmente, los representantes pidieron agilizar la dispersión de los apoyos actuales, ya que algunos beneficiarios reportaron dificultades para cobrar los recursos en sus tarjetas bancarias, y confiaron en que el Congreso local considere un incremento presupuestal para el sector de cara al 2027.

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JGH