Repuntan de violaciones y narcomenudeo en Ciudad del Carmen

Los delitos de violación y narcomenudeo en Ciudad del Carmen registran un repunte en lo que va del año, situación que exhibe el peligro en que se encuentra su población.

Para los dirigentes del PRI y PAN este incremento refleja la falta de estrategias efectivas de seguridad pública por parte de las autoridades competentes. En contraste, el Partido Morena argumentó que la situación obedece a los vínculos del crimen organizado con administraciones anteriores encabezadas por los institutos políticos arriba señalados.

Con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en comparación con el primer cuatrimestre de 2026 y el de 2025 existe un repunte de delitos de alto impacto en toda la región de El Carmen.

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En 2025, las carpetas de investigación por homicidios dolosos fueron 9, por narcomenudeo 23 y en violaciones 30. En cambio, este año los homicidios dolosos subieron a 13, el narcomenudeo contabilizó 47 carpetas, mientras que en las violaciones la cifra subió a 35.

El presidente del CDE del PRI, Ricardo Medina Farfán, afirmó que Campeche perdió la paz con los gobiernos de Morena, al permitir que el crimen organizado se establezca en la Entidad.

Por su parte, el secretario de difusión del CDM del PAN, Víctor Castro Fuentes, responsabilizó a la corporación policial de los nulos resultados en el combate a la delincuencia, además de la incompetencia de funcionarios.

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En cambio, el presidente de los Jóvenes de Morena, Guillermo Santos Che, sostuvo que el incremento de índices delictivos es un problema heredado de gobiernos anteriores, cuando los grupos delincuenciales se fortalecieron. Consideró necesario acciones de inteligencia para desmantelar a la delincuencia y pidió paciencia a la ciudadanía.

Para concluir, dijo que es indispensable crear una estrategia de inteligencia para no caer en otra guerra contra las drogas como pasó en el sexenio de Felipe Calderón.