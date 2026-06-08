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Quintana Roo / Cancún

Beca Rita Cetina en Cancún: ¿Cuándo se pueden recoger las tarjetas en junio?

Los jóvenes cancunenses beneficiarios deberán acudir en los puntos oficiales de entrega con la documentación solicitada.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

8 de jun de 2026

1 min

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Los beneficiarios deberán acudir con su acta de nacimiento, CURP y la del tutor, comprobante de domicilio e identificación oficial
Los beneficiarios deberán acudir con su acta de nacimiento, CURP y la del tutor, comprobante de domicilio e identificación oficial / Especial

Durante este mes de junio los beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrán acudir para recoger las tarjetas del Banco del Bienestar en donde recibirán el apoyo económico.

En la ciudad se habilitaron espacios tanto en escuelas como en otras ubicaciones públicas a partir de hoy lunes hasta el viernes 12 de este mismo mes de junio.

Cada uno de los servicios de Salud para Todos son completamente gratuitos

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Salud para Todos: Municipios en los que estarán las caravanas del 8 al 12 de junio

Lunes 08 de junio

  • Domo Cedro Prado Norte

Escuelas:

  • Pablo Latapí Orozco (08:00 hrs)
  • José Clemente Orozco (12:30 hrs)
  • Pablo Latapí Sarre (14:00 hrs)
  • José Clemente Orozco (15:00 hrs)
  • Oxtankah (15:30 hrs)

Martes 09 de junio

  • Domo Cedro Prado Norte

Escuelas:

  • José María Luis Mora (08:00 hrs) y (14:30 hrs)
  • María del Rosario Cáceres Ortiz (10:30 hrs)
  • Luis Fernando Cervera Cortés (13:30 hrs) y (15:00 hrs)
  • Miguel Vidal Alcocer (15:00 hrs)

Miércoles 10 de junio

  • Domo Toro Valenzuela

Escuelas

  • 15 de Mayo (08:00 hrs)
  • Antonio Rosales (10:30 hrs)
  • Antonio Caso (10:30 hrs)
  • Cadetes de la Patria (12:30 hrs)
  • Belisario Domínguez (13:30 hrs)
  • Albert Einstein (14:30 hrs)
  • 15 de mayo (14:30 hrs)
  • Antonio Caso (14:30 hrs)

Jueves 11 de junio

  • Domo Toro Valenzuela

Escuelas:

  • Ejército Méxicano (08:00 hrs)
  • Estado de Quintana Roo (08:00 hrs) y (14:00 hrs)
  • Constitución de 1917 (11:00 hrs) y (14:00 hrs)
  • Hermanos Flores Magón (11:00 hrs)
  • Guillermo Prieto (13:00 hrs)
  • Ignacio Manuel Altamirano (13:00 hrs)
  • Gonzalo Guerrero (14:00 hrs)
  • Guadalupe Victoria (14:00 hrs)

Viernes 12 de junio

  • Domo Toro Valenzuela

Escuelas:

  • Venustiano Carranza (08:00 hrs)
  • Luis Donaldo Colosio Murrieta (08:00 hrs)
  • La Voz de mi Patria (08:00 hrs)
  • Plan de Ayala (08:00 hrs)
  • Kabáh (08:00 hrs)
  • Ocho de octubre(08:00 hrs)
  • Xicoténcatl (08:00 hrs)
  • Ricardo Flores Magón 08:00 hrs)
  • Insurgentes (08:00 hrs) y (11:30 hrs)
  • La Voz de mi patria (12:30 hrs)
  • Leona Vicario (13:30 hrs)
  • Xicoténcatl (14:00 hrs)

Requisitos

  • Acta de nacimiento de la o el tutor y estudiante
  • CURP de la o el tutor y estudiante
  • Comprobante de domicilio reciente
  • Identificación oficial (original y copia)
  • Solo la persona que realizó el registro podrá recibir la tarjeta

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