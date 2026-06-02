Indignación en Campeche: Perrito buscaba refugiarse de la lluvia y lo agreden en un hospital

Por medio de redes sociales, diversos usuarios comenzaron a divulgar un video de un presunto caso de maltrato animal dentro del Hospital General de Especialidades de Campeche, donde se observa a dos personas, una de ellas una mujer con uniforme de guardia de seguridad, pateando a un perrito que aparentemente ingresó a la sala de espera de la clínica para resguardarse de la lluvia.

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Luego de la fuerte lluvia que se registró este martes en la capital del Estado, tanto ciudadanos como animalitos callejeros buscaron cualquier sitio apto para resguardarse como dicta el instinto, siendo este uno de tantos, llevando al pequeño canino a buscar un techo seguro para esperar el paso de la tormenta.

Sin embargo, cuál fue su sorpresa al verse agredido en dicho lugar por dos personas, una del sexo masculino con ropa de civil y otra del femenino quien, por la vestimenta que portaba, se presume era una guardia de seguridad de la misma clínica.

Inmediatamente, diversos ciudadanos que se encontraban en el lugar tomaron sus teléfonos y comenzaron a grabar lo acontecido, manifestando su rechazo por el acto de violencia contra un pequeño animal que solamente buscaba un poco de refugio sin molestar a nadie.

Rápidamente el video comenzó a circular, señalando el lugar donde se registró este hecho que, además, actualmente es considerado un delito dentro del Estado. “Indignante que en el Hospital de Especialidades de Campeche se comporten así con un animalito que solo busca refugio de las lluvias y el calor”, señalaron algunos usuarios en redes.

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JGH