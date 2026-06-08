Adulto mayor termina incrustado con todo y auto en la barda de una casa en Campeche

Daños de regular cuantía fue el saldo de un hecho vial registrado en calles de la colonia Flor de Limón, luego de que un adulto mayor perdiera el control de su camioneta y se impactara contra la barda de una vivienda.

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El accidente ocurrió cuando el conductor de la tercera edad transitaba a bordo de una camioneta sobre la calle Ecuador. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones del cruce con la calle Mango, perdió el control de la unidad y terminó chocando contra la estructura.

Derivado de la fuerza del impacto, la barda quedó severamente dañada, al igual que el vehículo involucrado. Vecinos del sector y elementos de la Policía acudieron al lugar para abanderar la zona y evitar otro incidente.

Las autoridades descartaron personas lesionadas y también que el conductor se encontrara bajo los efectos del alcohol.

El adulto mayor argumentó que perdió el control al descender una pendiente, ya que no logró frenar a tiempo, lo que derivó en el accidente.

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JGH