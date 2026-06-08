Más rutas Va y Ven en Mérida: ATY confirma nuevas conexiones y ampliación de recorridos

El Sistema Va y Ven continúa integrando nuevas rutas en la ciudad de Mérida, así como la ampliación de otras ya existentes, como parte de la mejora que se tiene en el servicio de transporte de la entidad.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) confirmó que próximamente se tendrán nuevas conexiones en comisarías de Mérida, donde se integrarán rutas del subsistema Va y Ven, entre ellas:

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Molas

Yaxnic

Dzoyaxché

San Ignacio Tesip

De igual forma, se tendrá la ampliación de la Ruta 1 Emiliano Zapata II - Paso Texas, la cual te conectará directamente con el nuevo Hospital O'Horán de Mérida.

Indicó que será próximamente cuando se integren estas nuevas rutas y modificaciones que buscan mejorar el sistema de transporte en la ciudad.

¿Cuáles son las dos nuevas rutas del Va y Ven?

Las nuevas rutas del Va y Ven que se integraron recientemente son la R805 Real Montejo – UPY y la ruta R112 77 – Sambulá.

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Además, comenzó a operar la ampliación de la ruta R78 Chuburná – CICY – Prepa 8 – Fraccionamiento Francisco de Montejo – Facultad de Matemáticas – CRIT, que ahora extenderá su recorrido hacia las colonias Tamarindos y Real Montejo.

También se tuvieron modificaciones en la ruta R115 Crescencio Rejón – El Roble – Prepa 3, la cual ahora llega al fraccionamiento San Marcos Sustentable, la Unidad Deportiva Henry Martín y la Preparatoria 3 de la UADY..

De acuerdo con la ATY, esta ampliación responde a una alta demanda ciudadana y permite mejorar la conectividad en la zona poniente de Mérida, facilitando los traslados de estudiantes, trabajadores y familias.

La Agencia destacó que estas acciones forman parte del proyecto de modernización del transporte público, enfocado en ofrecer un servicio más eficiente, incluyente y accesible para la población de Mérida y municipios de la zona metropolitana.