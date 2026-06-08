Decomisan 59 explosivos caseros a normalistas de Ayotzinapa en operativo de revisión en CDMX

Autoridades de la Ciudad de México decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera durante una revisión a autobuses en los que viajaban normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, quienes arribaron a la capital del país para reforzar las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La mañana de este lunes 8 de junio, los estudiantes ingresaron a la Ciudad de México por la autopista México-Cuernavaca, a bordo de varios autobuses. En la caseta de Tlalpan, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo de revisión.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del Agrupamiento Zorros aseguró los artefactos explosivos, los cuales fueron localizados en uno de los vehículos.

¿Qué encontraron en los autobuses de normalistas de Ayotzinapa?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó el decomiso de 59 explosivos de fabricación casera durante la inspección a las unidades en las que viajaban estudiantes y maestros.

La Secretaría de Gobernación señaló que la revisión se realizó de manera pacífica y acordada con los manifestantes, bajo vigilancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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La dependencia federal explicó que los artefactos fueron retirados por seguridad de todas las personas presentes, incluidos los propios normalistas de Ayotzinapa.

Gobernación llama a evitar explosivos en protestas

Tras el aseguramiento, Gobernación hizo un llamado a que las manifestaciones se mantengan por la vía pacífica y advirtió que el uso de artefactos explosivos en protestas pone en riesgo a la población.

Los normalistas llegaron a la Ciudad de México en un contexto de movilizaciones magisteriales encabezadas por la CNTE, que mantiene protestas para exigir respuestas a sus demandas laborales, salariales y educativas.

La #SSC informa:



Tras el dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros en la autopista #México-#Cuernavaca fueron decomisados 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de #Zorros. pic.twitter.com/qV6i2S6Ks1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 8, 2026

También se prevé que algunos contingentes participen en manifestaciones programadas para el 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial 2026 en la capital del país.

Ante este escenario, autoridades federales y capitalinas han reiterado que se mantendrán operativos de seguridad y vialidad, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta sin poner en riesgo a terceros.

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