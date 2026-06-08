Marina, SSPC y FGR aseguran más de 800 kilos de cocaína en Guerrero; hay cinco detenidos

El Gabinete de Seguridad federal informó que elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República detuvieron a cinco personas en Guerrero durante un operativo contra el tráfico de drogas en aguas nacionales.

De acuerdo con el mensaje difundido a través de su cuenta de X, las autoridades también aseguraron una embarcación que transportaba más de 800 kilos de cocaína, como parte de las acciones para inhibir actividades ilícitas en zonas marítimas del país.

El gobierno federal señaló que este aseguramiento representa un golpe a la estructura financiera y operativa de organizaciones delictivas dedicadas al traslado de droga por vía marítima.

¿Qué decomisaron las autoridades federales en Guerrero?

Durante el operativo, personal de la Marina, SSPC y FGR aseguró una embarcación con más de 800 kilos de cocaína y detuvo a cinco personas presuntamente relacionadas con el cargamento.

Según el Gabinete de Seguridad, la droga asegurada equivale a 1.6 millones de dosis que no llegarán a las calles, por lo que la acción fue presentada como parte de la estrategia federal para frenar el flujo de sustancias ilícitas.

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Las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Gobierno reporta más de 72 toneladas de cocaína aseguradas en el mar

El Gabinete de Seguridad destacó que, en la presente administración, suman más de 72 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones marítimas.

La información oficial señala que estos operativos buscan reducir la capacidad de traslado de grupos criminales y afectar sus ingresos, especialmente en rutas utilizadas para introducir o mover droga por aguas nacionales.

En Guerrero, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron a cinco personas y aseguraron una embarcación con más de 800 kilos de cocaína.



Esta acción debilita la estructura financiera y operativa de las organizaciones delictivas y evita que 1.6 millones de dosis de… pic.twitter.com/l6WOUOpbZp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 8, 2026

Las autoridades federales reiteraron que mantendrán trabajos de vigilancia, patrullaje e inteligencia en el mar para detectar embarcaciones sospechosas y contener actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

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