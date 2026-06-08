Banda El Recodo dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX por el Mundial 2026

La FIFA y las autoridades locales confirmaron que la mítica Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga será la encargada de inaugurar musicalmente el FIFA Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) con un magno concierto gratuito que busca mantener las fiestas por el mundial.

La presentación de "La Madre de Todas las Bandas" tiene como fin celebrar el partido inaugural del Mundial 2026. Debido a que con este concierto se dará comienzo a las fiestas del torneo, es importante conocer los horarios y fecha para que los fanáticos puedan disfrutar el show.

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¿Cuándo y a qué hora será el concierto de la Banda El Recodo?

La presentación de "La Madre de Todas las Bandas" servirá para celebrar el partido inaugural de la Selección Mexicana, marcando el inicio de una fiesta que durará más de un mes en la Plaza de la Constitución. Este concierto se encuentra programado para este jueves 11 de junio.

El espectáculo arrancará inmediatamente al concluir el partido de inauguración entre México y Sudáfrica, el cual se disputará a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Por ello, se estima que el concierto comience después de las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

FIFA Fan Festival confirma a Banda El Recodo. / FIFA Fan Festival/Captura de pantalla

La entrada al FIFA Fan Festival y al concierto es cien por ciento gratuita, solo sujeta al límite de capacidad del Zócalo capitalino, por lo que se recomienda llegar con anticipación para obtener un buen lugar y disfrutar del concierto que dará una de las agrupaciones más importantes del país.

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