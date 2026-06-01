Desmantelan red criminal de Quintana Roo con detención de líder en Yucatán

Considerado como uno de los principales generadores de violencia en la zona norte de Quintana Roo, el presunto líder de una red criminal, identificado como Arturo Misael “N”, alias “Huamúchil”, fue capturado en la ciudad de Mérida, con la colaboración de las autoridades de Yucatán.

Las investigaciones señalaron que desde su guarida en Mérida giraba órdenes para cometer ejecuciones, extorsiones y otras actividades delictivas en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo dieron a conocer la detención de Arturo Misael “N”, mejor conocido con el apodo Huamúchil, junto con uno de sus colaboradores, de nombre Aristeo “N”, alias “El Güero” o “Bambam”, luego de trabajos de inteligencia que se realizaron en coordinación con las autoridades de seguridad de Yucatán.

En esta operación conjunta, los policías estatales de la SSC reportaron el aseguramiento de 1,851 dosis de diversos narcóticos y 10 vehículos que eran utilizados por los integrantes de esta organización delictiva señalada de generar violencia en Playa del Carmen, Puerto Morelos y en Cancún.

Además, Arturo Misael “N” cuenta con antecedentes de homicidio en Quintana Roo y enfrenta más investigaciones por diferentes conductas delictivas, relacionadas con actividades de narcomenudeo y extorsión a taxistas.

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Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalaron que Arturo Misael es originario de Sinaloa, considerado como uno de los líderes de una organización delictiva que lo llevaron a convertirse en uno de los objetivos prioritarios de las corporaciones de Quintana Roo.

De acuerdo con un reporte de la FGE, el “Huamúchil” laboró con el ex líder de un grupo criminal, de nombre Héctor Elías Flores Aceves, alias “El 15”, quien fue sentenciado a 50 años de prisión en el mes de octubre pasado por el delito de homicidio calificado.

Los datos de prueba señalan que Arturo Misael operaba sus actividades delictivas desde Mérida, como órdenes a los integrantes de una célula delictiva para ejecutar a integrantes de grupos contrarios.

El presunto cabecilla era el encargado de administrar las extorsiones a un grupo de taxistas de Isla Mujeres, cobrando 200 pesos a un aproximado de 100 operadores, lo que dejaba ganancias de 20 mil pesos diarios.

Además, las investigaciones lo señalaron como el encargado de la distribución de drogas en bares, principalmente en la zona del Parque de las Palapas y tenía una confrontación con otro grupo criminal con presencia en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Las operaciones de Arturo Misael ya fueron desactivadas y su grupo está en proceso de ser desarticulado por las autoridades de seguridad, mientras recibió prisión preventiva oficiosa, luego de haber sido detenido en Mérida, Yucatán.