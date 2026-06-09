Conmovedor: Se gradúa de Ingeniero en Champotón y visita la tumba de suegros para agradecerles

Su discapacidad auditiva bilateral nunca fue un impedimento para que el champotonero Jorge Cosgalla lograra uno de sus mayores sueños: culminar sus estudios profesionales.

Noticia Destacada Designación de Gerardo Sánchez Sansores en PT genera cuestionamientos en Campeche

Jorge se graduó de la carrera de Ingeniería en Administración, en la modalidad mixta del Instituto Tecnológico Superior de Champotón (Itescham), demostrando que la constancia y la voluntad pueden superar cualquier barrera.

Su historia conmovió a muchas personas luego de que acudiera al panteón La Cruz para compartir su logro con sus suegros, quienes en vida lo apoyaron económicamente para alcanzar su meta.

Portando su toga de graduación, símbolo del esfuerzo, la disciplina y la culminación de esta etapa profesional, Jorge Cosgalla ingresó al cementerio con un profundo sentimiento de gratitud.

En entrevista para Por Esto!, explicó la emoción que sintió al poder llegar y “decirles” a sus suegros que había cumplido aquella meta que tanto le insistieron en perseguir.

“Llegué. Las puertas estaban abiertas. Mostré mi toga y les puse una veladora y unas flores. Ellos y mi familia fueron mi motivación para salir adelante”, expresó.

Jorge Cosgalla es hijo, padre, esposo y compañero de trabajo. Además, disfruta del deporte, practica fútbol y béisbol, y también es músico e integrante de una agrupación local.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH