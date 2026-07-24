Vadhir Derbez enfrenta a mujer que le hizo tocamiento indebidos: VIDEO

Desde hace un tiempo, Vadhir Derbez ha estado en medio de una fuerte polémica, debido a que una joven decidió denunciarlo por el presunto delito de abuso, todo sucedió cuando el cantante se encontraba grabando un video del cual la modelo que formó parte, quien aseguró que el hijo de Eugenio Derbez, cometió acciones indebidas.

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Ante esta situación, se comenzó a especular que el joven estaría siendo víctima de extorsión por parte de la modelo, tras toda la polémica que salió en ese momento, después ya no se supo nada del tema. Ahora un nuevo video en donde se puede ver a Vhadir Derbez, se ha hecho tendencia en las redes sociales.

El hijo de Eugenio Derbez es tendencia por un polémico video

Por medio de las plataformas digitales, se comenzó a viralizar un video en donde se muestra la forma en que Vhadir Derbez, se convirtió en víctima de tocamientos inapropiados por parte de una mujer.

En el clip, se muestran unas imágenes en donde aparece el cantante y una mujer que responde al nombre de "Doña Silvia", misma que le da una nalgada, lo que ocasionó que el joven cantante tomara distancia de ella.

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Posteriormente, la señora reveló que el joven sí se mostró molesto por sus acciones, pues aseguró que Vadhir Derbez le mencionó que no la conocía y que no debía de hacer este tipo de acciones.

"Yo a usted ni la conozco ni la conocía, se me hizo raro que me haya hecho eso"

Fue la propia mujer, quien decidió ofrecer una disculpa por estos hechos

"Tienes la razón, discúlpame"

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