Designación de Gerardo Sánchez Sansores en PT genera cuestionamientos en Campeche

La llegada de Gerardo Sánchez Sansores como coordinador de afiliación del Partido del Trabajo (PT) en Campeche) ha generado reacciones y cuestionamientos entre militantes y representantes de distintos partidos políticos, quienes consideran que el movimiento es parte de una estrategia política previamente acordada entre liderazgos del partido y actores con influencia estatal.

De acuerdo con Acisclo Paz López, expresidente del Consejo Político del PRD en Carmen, tras la reciente asamblea del PT, existen elementos para suponer que la incorporación de Sánchez Sansores fue consensuada por los grupos que históricamente han controlado la estructura del partido, encabezados por Ana María López Hernández y Antonio Gómez Saucedo.

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El exdirigente perredista planteó tres posibles escenarios:

Que se trate de una estrategia del grupo en el poder para mantener el control de candidaturas .

para mantener el . Que Sánchez Sansores busque construir una plataforma política propia ante limitaciones dentro de Morena .

busque construir una ante limitaciones dentro de . Que el movimiento sirva para cerrar espacios a otros aspirantes y mantener el control interno del partido.

Por su parte, Renato González Domínguez, presidente del Comité Municipal del PRI en Carmen, calificó como lamentable la inconformidad de militantes del PT y advirtió que estas decisiones alejan a las bases partidistas, generando posibles votos de castigo en futuros procesos electorales.

El dirigente priista también cuestionó el historial político de Gerardo Sánchez Sansores y consideró necesario revisar el cumplimiento de requisitos estatutarios y legales de su nueva encomienda dentro del PT. Agregó que el movimiento podría formar parte de una estrategia electoral de largo plazo, vinculada a acuerdos entre Morena y el PT para la distribución de candidaturas.

Finalmente, llamó a los partidos políticos a recuperar el contacto con la militancia y abrir espacios reales de participación, al señalar que son las bases quienes sostienen el trabajo territorial y el vínculo directo con la ciudadanía.