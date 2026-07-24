Taxi impacta por alcance a camioneta recién salida de agencia en la colonia Santa Rosalía

Un ligero accidente de tránsito registrado la tarde de este viernes en calles de la colonia Santa Rosalía dejó como saldo daños materiales de consideración y afectaciones temporales a la circulación vehicular, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Corregidora con la calle Insurgentes, donde el conductor de un taxi Dodge Attitude, en colores blanco y rojo, con número económico 2323 y placas A-014-BEB del estado de Campeche, presuntamente no guardó la distancia de seguridad, lo que provocó que impactara por alcance a una camioneta Mitsubishi de color blanco con placas DJF-782-C.

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De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta afectada apenas tenía alrededor de un mes y medio de haber salido de la agencia, por lo que el golpe ocasionó preocupación entre sus propietarios debido a los daños sufridos en la parte trasera.

Tras el percance, ambas unidades permanecieron sobre la vialidad, obstruyendo parcialmente el tránsito mientras arribaban elementos de Tránsito Municipal para realizar el peritaje correspondiente, así como los ajustadores de las compañías aseguradoras.

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Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia. Después de dialogar y con la mediación de los ajustadores, los involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.

Una vez concluidos los trámites, los vehículos fueron retirados del lugar y la circulación sobre la avenida Corregidora quedó restablecida con normalidad.

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