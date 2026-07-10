Reviven polémicas declaraciones de Pedro Sola donde habla de maltrato animal

Durante estos días, Pedro Sola ha estado en el ojo público, pues realizó unas polémicas declaraciones sobre los lomitos; por lo que el famoso ha sido blanco de críticas. Sin embargo, las cosas están empeorando para el conductor, pues resurgió un video del 2022, donde había hecho lo mismo.

Por medios de redes sociales, ha comenzado a circular un video en donde sale Pedro Sola, arremetiendo en contra de los perros, afirmando que cuando los llega a ver en lugares públicos, le dan ganas de “aventar un trozo de carne envenenada”.

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Reviven polémicas palabras de Pedro Sola

Pero eso no fue todo, pues durante el 2022, había pasado algo similar, pues estaba debatiendo con Daniel Bisogno y Linet Puente, sobre que los perros vayan a restaurantes y otros lugares públicos.

En medio del debate, Pedro Sola no dudó en comentar que los perros deberían "cortarles las cuerdas vocales" para evitar que ladraran. Cabe mencionar que la polémica más reciente llegó hasta Ricardo Salinas Pliego, quien decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, afirmando que en sus empresas no se permite el maltrato animal.

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Por su parte, Pedro Sola aseguró que tuvo una expresión desafortunada, pero mencionó que respeta a las mascotas y considera que algunos dueños no son responsables cuando llevan a sus lomitos a algunos lugares.

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