Trasladan a Yadriel “N” a Cancún bajo un fuerte dispositivo de seguridad; es probable responsable de brutal feminicidio

Yadriel “N” fue trasladado este viernes a Cancún bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego de ser detenido en Tapachula, Chiapas, por su presunta participación en el feminicidio de Lizbeth Bustos Vera, cuyo cuerpo fue localizado enterrado en el patio de su vivienda el pasado fin de semana, en un caso que ha generado una amplia movilización de las autoridades y una fuerte indignación entre la ciudadanía.

El presunto responsable arribó al Aeropuerto Internacional de Cancún escoltado por agentes ministeriales de Chiapas, quienes lo entregaron oficialmente a elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para continuar con las diligencias correspondientes y ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Desde la terminal aérea hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado se desplegó un operativo de seguridad con el apoyo de elementos ministeriales para garantizar su traslado sin incidentes. Posteriormente quedó bajo resguardo de las autoridades, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso legal en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, Yadriel “N” fue detenido el pasado miércoles durante un filtro de revisión instalado en Tapachula, cuando presuntamente intentaba dirigirse hacia Centroamérica utilizando documentación falsa con la finalidad de evadir a las autoridades, quienes ya habían emitido una ficha de búsqueda en su contra.

El hombre era considerado el principal sospechoso desde que fue localizado el cuerpo de Lizbeth Bustos Vera, quien había sido reportada como desaparecida desde el 16 de junio por sus familiares, luego de perder contacto con ella.

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Tras varios días de búsqueda, las autoridades realizaron un cateo en la vivienda que compartía con el ahora detenido, ubicada en la calle Bacalar de la supermanzana 45 de Cancún, donde finalmente encontraron el cuerpo enterrado en el patio del inmueble.

Las investigaciones ministeriales establecieron que la víctima, originaria de Minatitlán, Veracruz, y madre de dos menores de edad, murió a causa de asfixia por estrangulamiento, por lo que la carpeta de investigación fue integrada por el delito de feminicidio.

En las próximas horas, Yadriel “N” será presentado ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica durante la audiencia inicial. Mientras tanto, permanecerá internado en el Centro de Reinserción Social de Cancún, donde continuará el proceso penal.

Este caso ha causado indignación tanto en Quintana Roo como en Veracruz. Familiares de la víctima, ciudadanos y colectivos feministas han exigido que el presunto responsable enfrente el proceso conforme a la ley y que el crimen no quede impune. Asimismo, han solicitado que las investigaciones continúen hasta esclarecer por completo los hechos y que se garantice justicia para Lizbeth Bustos Vera y su familia.