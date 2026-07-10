Gobernador de Yucatán releva a Joaquín Ocampo de Comunicación Social; Janitzio Durán asumirá el cargo

El gobernador de Yucatán anunció este viernes 10 de julio de 2026 cambios en la estructura de su administración al informar la salida de Joaquín Ocampo Jiménez como titular de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

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A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario explicó que la decisión fue tomada tras una reflexión realizada en los últimos días, con el objetivo de fortalecer la coordinación de la comunicación institucional del Gobierno del Renacimiento Maya.

El gobernador señaló que el encargo de Joaquín Ocampo Jiménez concluirá oficialmente este fin de semana y precisó que la separación se dio en términos cordiales y de respeto.

"Tomé la decisión de dar por concluido el encargo de Joaquín Ocampo Jiménez al frente de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, finalizando nuestra relación institucional en términos cordiales y respetuosos", expresó.

Asimismo, informó que a partir del lunes 13 de julio de 2026, el secretario técnico del Gabinete, Janitzio Durán Ortegón, asumirá también las funciones de la Dirección General de Comunicación Social, además de las responsabilidades que ya desempeña dentro de la administración estatal.

De acuerdo con el mandatario, esta medida busca fortalecer la articulación entre la conducción del gobierno, el trabajo de las distintas dependencias y la comunicación que diariamente mantiene la administración con la ciudadanía.

El gobernador reiteró que su administración continuará impulsando una comunicación cercana, responsable y basada en hechos.

"Comunicar no es solo informar, es construir confianza entre el gobierno y la ciudadanía", afirmó.

Finalmente, aseguró que el Gobierno del Renacimiento Maya seguirá trabajando con unidad, responsabilidad y el compromiso de servir a las y los yucatecos con honestidad, resultados y una comunicación clara y oportuna.