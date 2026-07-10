Kisil, la misteriosa hacienda perida en la selva de Campeche que aún conserva su capilla colonial

En medio de la selva campechana, entre antiguos caminos de terracería y una densa vegetación, permanece en pie la antigua capilla de Kisil, una hacienda que con el paso de los años quedó en el abandono y cuya historia aún despierta curiosidad entre exploradores e historiadores.

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Aunque hoy son pocos los que conocen el sitio, Kisil sí existió como hacienda. Su nombre aparece en documentos oficiales relacionados con la conformación territorial del actual municipio de Seybaplaya, junto con otras antiguas haciendas como Haltunchén, San Pedro, Santa Isabel, Sihoplaya y Yaxcucul.

La fachada de su capilla colonial, aún en pie pese al paso del tiempo, es uno de los vestigios más llamativos del lugar. Grandes árboles, raíces y bejucos han cubierto buena parte de la construcción, mientras el arco principal y la espadaña continúan desafiando el deterioro natural.

Una hacienda dedicada al campo

Aunque existen pocos registros específicos sobre Kisil, el desarrollo de las haciendas de esta región de Campeche estuvo estrechamente ligado a la agricultura y la ganadería, actividades que impulsaron la economía local durante los siglos XVIII y XIX.

Kisil formó parte del conjunto de antiguas haciendas de la región. / Atanque 666

Quienes han recorrido el sitio aseguran que todavía pueden observarse antiguos pozos, una gran pila que conserva agua y restos de la llamada "casa grande", elementos característicos de las antiguas haciendas campechanas.

El misterio de su abandono

Las causas del abandono de Kisil siguen sin estar plenamente documentadas.

Los pobladores narran que una epidemia de cólera o viruela azotó la hacienda durante el siglo XIX, provocando la muerte de numerosos habitantes y obligando a los sobrevivientes a abandonar el lugar. Incluso, algunas versiones transmitidas de generación en generación hablan de entierros colectivos en las inmediaciones de la antigua capilla.

Hasta el momento, no existen documentos históricos públicos que confirmen que esa haya sido la causa directa de la desaparición de Kisil.

La historia de Kisil guarda similitudes con la de Seyba Cabecera, otro antiguo asentamiento hoy en ruinas. / Atanque 666

Especialistas señalan que muchas haciendas y poblaciones de la Península de Yucatán fueron abandonadas por una combinación de factores, entre ellos epidemias, crisis económicas, cambios en la producción agrícola, conflictos sociales y migraciones, por lo que cualquiera de estas circunstancias pudo influir también en el destino de la antigua hacienda.

Una historia que recuerda a Seyba Cabecera

La historia de Kisil suele compararse con la de Seyba Cabecera, donde también permanece en ruinas una antigua iglesia colonial rodeada por la selva.

En ambos casos, las construcciones religiosas sobrevivieron al abandono de sus habitantes y hoy forman parte del patrimonio histórico del estado. Sin embargo, los historiadores consideran que en Seyba Cabecera también influyeron diversos factores en su despoblamiento, además de las enfermedades que afectaron a la región durante el siglo XIX.

Un sitio poco conocido de Campeche

Actualmente, llegar a Kisil no resulta sencillo. El acceso suele realizarse por caminos de terracería, principalmente durante la temporada seca y con el apoyo de personas que conocen la zona.

Para quienes han visitado el lugar, la antigua capilla representa uno de los rincones más enigmáticos de Campeche. Sus muros cubiertos por raíces y vegetación parecen guardar la memoria de una comunidad que alguna vez prosperó en medio de la selva.

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Aunque la existencia de la hacienda está documentada, gran parte de su historia permanece envuelta en el misterio. Los pobladores narran que una epidemia marcó el final de Kisil, mientras que la investigación histórica aún busca responder qué ocurrió realmente con este antiguo asentamiento campechano.

JGH