¿Hubo abuso? Difunden videos tras polémica detención de jóvenes en Skate Park de Ciudad del Carmen

Luego de la controversia generada en redes sociales por la intervención de elementos de la Policía Estatal Preventiva en el Skate Park de la colonia Belisario Domínguez, ocurrida la tarde del pasado jueves, el Gobierno Municipal de Ciudad del Carmen solicitó a las autoridades competentes esclarecer con prontitud los hechos para evitar la difusión de información falsa y brindar certeza a la ciudadanía.

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Las imágenes del operativo, que circularon ampliamente en distintas plataformas digitales, provocaron opiniones divididas, ya que, en un principio, algunos usuarios señalaron un presunto abuso policial durante la detención de varios jóvenes. Sin embargo, hasta ese momento no se conocía el contexto completo de lo ocurrido.

Horas más tarde, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche emitió un comunicado a través de sus redes sociales oficiales, en el que explicó que la actuación de los agentes derivó de un reporte relacionado con jóvenes que presuntamente consumían bebidas alcohólicas en botellas de vidrio dentro del Skate Park, en presencia de niños y familias que se encontraban en el lugar.

El Gobierno Municipal pidió esclarecer los hechos.

Como parte del pronunciamiento, la dependencia difundió grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), en las que, según la autoridad, se observa a los jóvenes ingiriendo bebidas embriagantes en el sitio.

La SSPC informó que, derivado de esa conducta, los involucrados fueron asegurados y puestos de manera inmediata a disposición del Juez Cívico por presuntas faltas administrativas, conforme a los procedimientos establecidos.

Con la difusión del material videográfico, la corporación estatal sostuvo que la intervención policial se realizó en atención a una conducta considerada una infracción administrativa, buscando aclarar los hechos que inicialmente generaron diversas interpretaciones en redes sociales.

JGH