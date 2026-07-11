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Seis familias llevan ocho días con bajones de luz en Seybaplaya; exigen respuesta de la CFE

Al menos seis familias de la colonia Guadalupe, en Seybaplaya, denuncian ocho días de bajones de luz y exigen a la CFE atender las fallas que también afectan a Santa Clara.

Por Jorge May

11 de jul de 2026

1 min

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Seis familias de la colonia Guadalupe reportan constantes bajones de luz.
Seis familias de la colonia Guadalupe reportan constantes bajones de luz. / Jorge May

Desde hace casi una semana, al menos seis familias de la colonia Guadalupe, en Seybaplaya, han enfrentado recurrentes fallas con el servicio de suministro eléctrico en sus hogares.

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Exigen la aplicación de medidas correctivas al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y aseguran que el Ayuntamiento de Seybaplaya ya tiene conocimiento.

Las variaciones eléctricas han generado problemas para realizar sus actividades cotidianas, además de provocar inconformidad entre los habitantes.

Ante esta situación, vecinos de la colonia Guadalupe, entre ellos Lourdes Caamal, externaron que ni la empresa de Clase Mundial ni la Comuna han hecho algo al respecto.

"Hoy se cumplen ocho días de que tenemos el problema con la luz. La presidenta ya tiene conocimiento, igual el síndico. No sólo es una persona, somos seis casas las que nos estamos viendo afectadas", informó.

Asimismo, se reporta una situación similar en la colonia Santa Clara.

JGH