EU acusa a ocho personas de planear un atentado contra Donald Trump con drones explosivos; mexicano sería el líder

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que ocho personas fueron acusadas de participar en un supuesto plan terrorista que tenía como objetivo un evento celebrado el pasado 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca, con motivo del cumpleaños del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la acusación presentada ante un tribunal federal de Ohio, los sospechosos habrían planeado utilizar drones cargados con explosivos para generar una evacuación masiva entre los asistentes al evento denominado UFC Freedom 250.

La investigación sostiene que, una vez provocado el caos, el grupo pretendía desplegar francotiradores para atacar a personas consideradas de alto perfil mientras abandonaban el recinto.

Donald Trump y otros líderes figuraban entre los objetivos

Según la fiscalía estadounidense, entre los posibles objetivos del ataque se encontraban el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como el empresario Elon Musk y otros funcionarios de alto nivel.

Los ocho acusados enfrentan cargos por conspiración para brindar apoyo material a terroristas, además de planear asesinatos dentro de instalaciones del Gobierno federal y el homicidio de un funcionario público.

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Las autoridades señalaron que, de ser declarados culpables, algunos de los implicados podrían enfrentar penas de cadena perpetua y fuertes sanciones económicas.

Mexicano es identificado como presunto líder de la conspiración

La acusación identifica a Abraham Hermosillo Álvarez, ciudadano mexicano de 32 años, como el supuesto organizador del plan.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) asegura que el acusado coordinó durante aproximadamente una semana la logística del presunto atentado, utilizando mensajes enviados a través de la aplicación Signal para analizar posibles ubicaciones de francotiradores y puntos de lanzamiento de drones explosivos.

Hermosillo Álvarez fue detenido el mismo día del evento en un departamento de Omaha, Nebraska. Durante un cateo, agentes federales aseguraron un dron, una escopeta, un lanzallamas y decenas de cartuchos útiles.

Defensa sostiene que el ataque fue cancelado

La defensa del mexicano argumentó ante la corte que el supuesto atentado había sido cancelado dos días antes de su ejecución y que su cliente nunca realizó preparativos para viajar a Washington.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que la decisión de desistir ocurrió únicamente después de que algunos de los presuntos participantes fueran detenidos o enfrentaran problemas para trasladarse.

El FBI considera que la operación fue desactivada gracias a la intervención anticipada de las autoridades, mientras el proceso judicial continúa y los ocho acusados enfrentan cargos relacionados con presuntos actos de terrorismo y conspiración para cometer asesinatos en instalaciones federales de Estados Unidos.

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