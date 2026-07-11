¡Con 15 años! Pitcher de Puerto Morelos firma con Diablos Rojos del México

El lanzador portomorelense Ángel Dahír Hau Azcorra, de 15 años, fue firmado por los Diablos Rojos del México, organización de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), luego de ser observado por visores durante un torneo celebrado en Yucatán.

El pelotero comenzó su formación a la temprana edad de nueve años con los Broncos de la Región 95, un circuito local donde sobresalió por su desempeño desde la lomita de las responsabilidades, demostrando desde sus inicios un control notable.

Más adelante, gracias a su evolución deportiva, representó a Quintana Roo en diversas competencias tanto regionales como nacionales.

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En cada uno de estos compromisos, el joven beisbolista contó en todo momento con el respaldo incondicional de su madre, Diana Carolina Hau Azcorra, cuyo esfuerzo fue un pilar fundamental para sortear los retos que implica el desarrollo en el deporte amateur.

Su llegada a la organización escarlata, reconocida como la más ganadora en la historia de la pelota veraniega, se concretó después de que el experimentado scout Héctor Ayuso lo detectó durante su participación en un torneo de la Liga Yucatán, un gran escaparate para los cazatalentos del circuito mexicano.

Posteriormente ingresó a la Academia Alfredo Harp Helú, el centro de alto rendimiento más importante de la República para el beisbol.

En este recinto, el joven continuó su intensa preparación bajo un régimen de disciplina, equilibrando los entrenamientos en el diamante mientras concluía satisfactoriamente sus estudios de educación secundaria.

Con una imponente estatura de 1.86 metros, una condición física que le otorga gran proyección para aumentar el poder de sus pitcheos en el futuro, el joven firmó oficialmente su contrato en Mérida, Yucatán.

Durante el acto, estuvo acompañado por su madre y por el buscador de talento de los Diablos Rojos, Aníbal Matos, quien avaló sus facultades.

Tras concretar el acuerdo contractual, el portomorelense regresará de inmediato a las instalaciones de la Academia Alfredo Harp Helú.

Allí buscará seguir con su desarrollo táctico y mental dentro del sistema de formación encabezado por el exligamayorista e ícono del béisbol mexicano, Daniel Fernández.

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La incorporación del prometedor serpentinero fortalece de manera significativa la presencia de jugadores quintanarroenses en la organización capitalina.

Previamente, el pitcher Jordy Arias, originario de la comunidad de Nicolás Bravo, municipio de Othón P. Blanco, también fue firmado por los Diablos Rojos del México y debutó en la Liga Mexicana de Beisbol en 2026, aunque actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación tras una cirugía en el codo derecho.

Con esta firma, Ángel Dahír Hau Azcorra se convierte en otro prospecto de Quintana Roo que buscará abrirse paso en el béisbol profesional mexicano, persiguiendo el sueño de consolidarse.