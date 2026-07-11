Susto en Campeche: reportan un muerto en plena avenida, pero solo dormía tras una “borrachera"

Un hombre en aparente estado de ebriedad movilizó a cuerpos de emergencia luego de que ciudadanos lo reportaran como una persona sin vida, al permanecer inmóvil sobre la cinta asfáltica.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Central con avenida Colosio, donde elementos de la Policía Estatal y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron tras el reporte al número de emergencias. Al llegar, localizaron al hombre, conocido en la zona por desempeñarse como limpiaparabrisas.

Luego de la valoración médica, se determinó que no presentaba lesiones ni requería traslado a un hospital. Ante esto, los agentes lo retiraron de la vialidad y lo llevaron a una zona segura para evitar que fuera atropellado, donde permaneció sentado mientras recibía indicaciones por parte de los oficiales.

JGH