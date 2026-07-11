Alerta en Calkiní: préstamos “gota a gota" se salen de control desatando amenazas y cobros violentos

Los préstamos conocidos como “gota a gota” se han salido de control en municipios del Camino Real como Calkiní, y en general en toda la entidad, al grado de que casi a diario se reciben decenas de llamadas telefónicas por parte de personas que denuncian cobros violentos y amenazas presuntamente cometidos por prestamistas de origen colombiano, según datos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche.

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Estos préstamos, calificados por las autoridades como una red de extorsión e intimidación, operan ofreciendo dinero rápido con sumas que van en promedio desde los dos mil hasta los sesenta mil pesos, sin aval ni buró de crédito. Sin embargo, cobran intereses diarios o semanales que se vuelven impagables, y recurren a amenazas, violencia y daños a bienes para exigir los pagos.

Las autoridades locales, incluida la Fiscalía General del Estado de Campeche, han alertado sobre los peligros de aceptar dinero de estas organizaciones.

Por su parte, la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, llamó a las víctimas a denunciar de manera anónima al número de emergencias 089, con el fin de que reciban atención urgente.

La funcionaria señaló que nadie puede ingresar a un domicilio ni agredir a una persona únicamente por el incumplimiento de una deuda, por lo que aseguró que ya se trabaja de manera coordinada con autoridades migratorias para atender este tipo de hechos violentos.

Explicó que una parte importante de las quejas y denuncias presentadas ante la Fiscalía está relacionada con el cobro agresivo que realizan personas que no cuentan con un establecimiento legal para ofrecer estos préstamos. Añadió que ya se han abierto carpetas de investigación para conocer el origen de los recursos que se mueven en el estado, sin descartar posibles delitos como lavado de dinero.

Muñoz Martínez exhortó a la ciudadanía a confiar en las corporaciones policiacas y a no guardar silencio ante cualquier abuso, especialmente en las comunidades rurales, donde, dijo, se han presentado más casos de este tipo.

Asimismo, adelantó que continuarán los operativos conjuntos con autoridades migratorias y de seguridad para combatir esta problemática, así como para localizar, detener y proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables.