Calles deterioradas obligan a ciudadanos a rellenar huecos con escombros en Campeche

Ante el grave deterioro del pavimento, al grado de que los habitantes se han visto obligados a rellenar los huecos con escombros, vecinos del fraccionamiento Electricista denunciaron años de abandono y solicitaron al Ayuntamiento de Campeche obras de bacheo y repavimentación.

La problemática se presenta principalmente en las calles Lázaro Cárdenas, Martínez Domínguez y República del Salvador, así como en sus cruzamientos con la calle Querétaro y la avenida Central.

“A más de 40 años de que se edificó este fraccionamiento, uno de los más antiguos, el pavimento que tenemos es el mismo; no ha sido renovado y ya no es suficiente el bacheo. Aquí, definitivamente, lo que deben hacer las autoridades municipales es mandar a repavimentar”, manifestó Jorge Rodríguez, vecino del lugar.

Al igual que en el barrio Santa Ana, los servicios públicos presentan un marcado deterioro, al igual que el alumbrado público y las tuberías.

“Acá nos falta de todo. Encima de que están rotas las calles, cuando vienen los del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) para reparar las tuberías, rompen aún más lo que queda de las vialidades, sin que después las manden a repavimentar o, por lo menos, realicen un bacheo, aunque sea de mala calidad, que no dura nada”, comentó Joaquín Chi, habitante de ese sector.

El mal estado de las vialidades ocasiona daños a los vehículos, afectaciones que, según los habitantes del fraccionamiento, las autoridades municipales no toman en cuenta.

“Se les han dañado las suspensiones y hasta las fascias a los vecinos que pasan entre los huecos. Por eso hay personas que, ante la desidia del Ayuntamiento de Campeche para reparar las calles, utilizan escombros de sus propias casas para rellenarlos”, agregó José Borges, motociclista del lugar.

Los vecinos señalaron que hay constantes fallas en varias luminarias, presuntamente a consecuencia de las lluvias recientes, desperfectos que tampoco han sido atendidos por el Ayuntamiento de Campeche ni por la empresa “Goverdi”.

“Ni ‘Goverdi’ ni personal del Ayuntamiento acuden a los reportes, como ocurre en la calle Querétaro, que es la más oscura por las noches y por donde, durante el ciclo escolar, pasan alumnos del CBTIS, así como trabajadores de la Mega y de diversas dependencias de Gobierno”, comentó Virginia May, ciudadana.