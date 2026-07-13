Tránsito colapsa por choque vehicular en el Centro de Ciudad del Carmen

Un ligero percance vehicular entre dos camionetas particulares generó importantes afectaciones a la circulación la tarde de este lunes en el primer cuadro de la ciudad, luego de que ambas unidades se vieran involucradas en un choque por alcance sobre la calle 20, frente al mercado de artesanías.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Suzuki blanca, con placas DHP-342-B de Campeche, intentaba reincorporarse a la calle 20 desde la zona del mercado principal. Presuntamente, al no conservar la distancia de seguridad, terminó impactándose por alcance contra una camioneta Jeep gris, con placas DHV-884-B, también del estado de Campeche.

A pesar del impacto, el incidente únicamente dejó daños materiales menores en ambas unidades, sin que se reportaran personas lesionadas.

Sin embargo, debido a que los vehículos quedaron detenidos sobre un carril de circulación, el tránsito en la zona se vio severamente afectado durante varios minutos, ocasionando largas filas de automovilistas en una de las vialidades con mayor flujo vehicular del Centro de Ciudad del Carmen.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la circulación, mientras ajustadores de aseguradoras realizaban las diligencias correspondientes.

Tras dialogar en el lugar, los conductores involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de daños, por lo que posteriormente retiraron las unidades y las estacionaron en un sitio seguro, permitiendo la liberación del carril y el restablecimiento de la circulación vehicular.

Las autoridades recordaron a los automovilistas la importancia de mantener una distancia prudente entre vehículos, especialmente en zonas de alta afluencia, a fin de prevenir accidentes menores que generan complicaciones en la movilidad urbana.