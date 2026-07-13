Accidente familiar en carretera Sabancuy–Chekubul deja un lesionado

Un viaje familiar terminó en un accidente automovilístico la mañana de este lunes, luego de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carpeta asfáltica sobre la carretera Sabancuy–Chekubul, a la altura del kilómetro 38, en la zona conocida como “Los Pesqueros”.

El percance ocurrió alrededor de las 9:30 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad por causas bajo investigación, lo que provocó que el automóvil terminara fuera de la vía de circulación.

Tras el reporte, cuerpos de auxilio y elementos de seguridad acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes del vehículo. Posteriormente, las personas involucradas fueron trasladadas al Hospital de Sabancuy para recibir valoración médica.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se registraron personas fallecidas. Sin embargo, los integrantes de la familia presentaron golpes menores y crisis nerviosa derivada del accidente.

Elementos de tránsito realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para determinar las causas del percance y establecer las responsabilidades a que haya lugar.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas para conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y extremar medidas de seguridad al transitar por este tramo carretero, donde anteriormente se han registrado otros incidentes viales.