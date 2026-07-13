Fiscalía de CDMX revela causa de muerte de cuatro personas durante festejos del Mundial en Paseo de la Reforma

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tres de las cuatro personas fallecidas durante los festejos del Mundial 2026 en Paseo de la Reforma murieron por asfixia, luego de quedar atrapadas entre una aglomeración de asistentes.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía capitalina, explicó que las víctimas sufrieron caídas y compresión corporal en medio de la concentración masiva, lo que les impidió respirar y provocó su fallecimiento.

Los primeros resultados fueron presentados durante el informe mensual de seguridad correspondiente a junio.

La fiscal precisó que las investigaciones todavía no concluyen y que se mantienen abiertas distintas líneas para reconstruir la atención de la emergencia y determinar si existieron responsabilidades adicionales.

¿Cómo murieron las víctimas de los festejos del Mundial en Reforma?

De acuerdo con los elementos reunidos por la Fiscalía, tres personas quedaron atrapadas entre la multitud durante las celebraciones realizadas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y otras zonas de Paseo de la Reforma.

Las caídas y el peso ejercido por otras personas provocaron una compresión que derivó en asfixia. Para llegar a esta conclusión, las autoridades analizaron videos y recabaron testimonios de asistentes, funcionarios, médicos y paramédicos que acudieron al lugar.

Alcalde señaló que los peritajes y entrevistas continuarán para precisar la secuencia completa de los hechos.

Cuarta víctima murió por intoxicación alcohólica

La Fiscalía también informó que el cuarto fallecido, un joven de 18 años, murió por una causa distinta. Los estudios determinaron que su deceso estuvo relacionado con una intoxicación por consumo de alcohol.

Hasta ahora, las autoridades no han difundido información adicional sobre las circunstancias en las que el joven fue localizado o trasladado para recibir atención médica.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la fiscal general, @BerthaAlcalde, participa en el Informe de Seguridad del mes de junio de 2026, encabezado por la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM.https://t.co/bQDTKU0y9g — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 13, 2026

CDMX prepara operativo para la final del Mundial 2026

Aunque la Selección Mexicana quedó eliminada del torneo, el Gobierno de la Ciudad de México prepara un nuevo operativo para la final del Mundial, programada para el domingo 19 de julio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que las autoridades estarán preparadas ante posibles concentraciones de aficionados, pese a que se prevé una asistencia menor que en encuentros anteriores.

El dispositivo buscará reforzar la vigilancia, la atención médica y el control de aglomeraciones para reducir riesgos durante las celebraciones.

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