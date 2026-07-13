Temporada de Huracanes 2026: ¿por qué el Atlántico sigue tan tranquilo y qué riesgo enfrenta Campeche?

La temporada de huracanes 2026 se encuentra en su punto medio. En el océano Atlántico inició el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, mientras que en el Pacífico comenzó el 15 de mayo, con la misma fecha de cierre. Hasta el 13 de julio, la actividad ha sido menor a lo pronosticado debido a la influencia de El Niño, que genera condiciones menos favorables para la formación de ciclones en el Atlántico. En el Pacífico se han registrado sistemas como Amanda, Cristina y Douglas, mientras que en el Atlántico solo se formó la breve Tormenta Tropical Arthur en junio.

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Hasta el momento no se han reportado huracanes intensos con impacto significativo en México. El posible desarrollo de una baja presión en el noreste del Golfo de México, que podría haber dado origen a la Tormenta Tropical Bertha, no logró formarse como sistema tropical organizado. Esto mantiene la temporada en una fase de baja actividad, aunque las temperaturas cálidas del Golfo de México mantienen latente el riesgo de formación de sistemas en las próximas semanas.

Para Campeche, el principal riesgo proviene de ciclones que se desarrollen o ingresen al Golfo de México, los cuales históricamente han afectado la entidad con fuertes lluvias, vientos y marejadas. Aunque los pronósticos indican una temporada por debajo del promedio, con entre 11 y 15 sistemas en el Atlántico, las autoridades recuerdan que un solo evento puede generar daños importantes en zonas costeras y bajas. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.

Ante el resto de la temporada, es fundamental mantener la preparación. Las familias deben revisar sus planes de emergencia, contar con un kit básico de supervivencia y evitar zonas de riesgo durante las alertas. La coordinación entre autoridades estatales y federales será clave para mitigar cualquier impacto en Campeche, uno de los estados más expuestos del sureste mexicano.

JGH