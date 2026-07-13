Baja participación en programa “Hecho en Campeche” en Hopelchén

No hubo el interés esperado de los cheneros pequeños comerciantes o emprendedores para ser parte del Programa de Reactivación Económica y “Hecho en Campeche”, del gobierno del Estado, pues fueron pocos los interesados que acudieron a la reunión informativa llevada a cabo este lunes.

El evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche (Sedeco) a través de la Dirección de Desarrollo Social, Rural, Humano y Fomento Económico de la comuna, se promocionó apenas la semana pasada en las redes sociales de la comuna chenera y otras plataformas digitales de Hopelchén.

Sin embargo, en la reunión informativa realizada en el lobby del Teatro de la Ciudad “Lic. Carlos Miguel Aysa González”, solo asistieron ocho cheneros con micro negocios o actividades emprendidas; el resto del espacio fue ocupado por empleados del Ayuntamiento, quedando muchas sillas vacías.

La invitación fue dirigida a propietarios de tiendas de abarrotes, comerciantes y emprendedores de la ciudad y comunidades rurales, mediante el programa “Fortalece tu Tiendita y Promueve lo Hecho en Campeche”, cuyo propósito es fortalecer la competitividad de pequeños negocios, facilitar su modernización e impulsar la comercialización de productos locales con un apoyo de hasta $15,000 pesos.

Los favorecidos podrían adquirir terminal o punto de venta, lector de código de barras, equipo de cómputo, impresora de tickets y software de inventarios.

Sin embargo, solo asistieron ocho interesados que no salieron convencidos, pues según los esquemas de apoyo de Sedeco, para acceder al programa se les pedía registro de marca, productos elaborados con marca registrada y código de barras, aptos para venderse en supermercados, aeropuertos o estaciones del Tren Maya.

“Lo que necesitamos es que nos ayuden a iniciar un negocio, a equiparnos, a elaborar nuestro logo, a perfeccionar nuestro producto y en dado caso mejorar la calidad para competir”, expresó Elías May, quien vende cacahuates a granel.