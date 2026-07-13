La Escuela es Nuestra beneficiará a 37 planteles en Campeche

A través del programa federal La Escuela es Nuestra, impulsado por el Gobierno de México, los 37 planteles del Colegio de Bachilleres de Campeche (COBACAM) serán beneficiados entre 2025 y 2026 con una inversión superior a 35 millones de pesos, recursos que permitirán mejorar la infraestructura educativa en todo el Estado.

El director general del subsistema, César Andrés González David, explicó que el objetivo del programa es fortalecer las condiciones de estudio de miles de jóvenes campechanos, en cumplimiento del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de atender, durante el sexenio, entre dos y tres ocasiones a los planteles de Educación Media Superior.

Detalló que los recursos se destinan a la rehabilitación de baños, aulas, pasillos, centros de cómputo, ventanas, áreas de convivencia y trabajos de albañilería, así como a la atención de desperfectos que representan un riesgo para la comunidad escolar. Aclaró que son los Comités Escolares de Administración Participativa (CAP) los responsables de decidir, mediante asamblea, el destino del recurso asignado a cada plantel, mientras que la Dirección General únicamente supervisa y orienta para que las inversiones atiendan las necesidades prioritarias de cada escuela.

González David recordó que durante 2025 fueron beneficiados 13 planteles, con una inversión cercana a 12 millones de pesos, cuyo monto se asignó de acuerdo con la matrícula escolar. Como ejemplo, señaló que el plantel de Atasta recibió alrededor de un millón de pesos, mientras que el EMSaD de El Naranjo obtuvo aproximadamente 600 mil pesos.

Para 2026, el programa llegará a 24 planteles adicionales, con una bolsa estimada de entre 20 y 24 millones de pesos, lo que permitirá que los 37 centros educativos del COBACAM hayan sido atendidos en apenas dos años. Destacó que el plantel de Escárcega, por ser el de mayor matrícula, recibió alrededor de 1.5 millones de pesos, convirtiéndose en el de mayor asignación dentro del programa.

El funcionario subrayó que, previo a la llegada de estos recursos, la Dirección General acordó con directores y directoras concentrar los esfuerzos en la climatización de los planteles, dejando que el programa federal atendiera otras necesidades de infraestructura.

Finalmente, González David destacó que la combinación de las inversiones federales y las acciones emprendidas por el COBACAM permitirá ofrecer espacios más seguros, funcionales y dignos para la comunidad estudiantil, fortaleciendo la calidad educativa en los 37 planteles distribuidos en la Entidad.