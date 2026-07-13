¡México te necesita!: campaña de reclutamiento militar en Campeche

Con el llamado de “¡México te necesita!”, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lanzó la convocatoria de ingreso a las Fuerzas Armadas 2026, dirigida a mujeres y hombres de Campeche interesados en incorporarse como soldado de Guardia Nacional o soldado de Infantería, ofreciendo estabilidad laboral, prestaciones de ley y oportunidades de desarrollo profesional dentro de la institución.

En una campaña que busca despertar el espíritu de servicio y el compromiso con el país, las imágenes promocionales muestran a mujeres y hombres portando el uniforme militar frente a la Bandera Nacional, acompañados del mensaje “¡Siempre leales!”, invitando a una nueva generación a formar parte de las filas del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

La recepción y revisión de documentos se realizará en las instalaciones del 10/o. Batallón de Infantería, con sede en la capital del Estado. Entre los requisitos destacan: ser mexicano por nacimiento, tener entre 18 y 29 años de edad, ser soltero, contar con una estatura mínima de 1.63 metros para hombres y 1.56 metros para mujeres, presentar un Índice de Masa Corporal (IMC) de entre 18.5 y 27.9, no tener perforaciones y únicamente portar tatuajes de hasta 10 por 10 centímetros en áreas no visibles.

Asimismo, los aspirantes deberán entregar el original y dos copias de la Cartilla Militar o precartilla (para el personal masculino), acta de nacimiento actualizada, CURP reciente, credencial para votar ampliada al 200%, certificado de secundaria o bachillerato, comprobante de domicilio vigente, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), firma electrónica (e.firma) y constancia de antecedentes no penales.

Quienes resulten seleccionados accederán a un paquete de prestaciones que incluye haber y sobrehaber, servicio médico integral, vestuario y equipo, vacaciones, becas, seguro de vida militar, compensación por servicios, crédito hipotecario, seguro colectivo de retiro y oportunidades de superación y crecimiento profesional, además de las prestaciones de ley.

La unidad reclutadora recordó que todos los trámites son gratuitos, y exhortó a los interesados a no dejarse sorprender por gestores o intermediarios. Para mayores informes, los aspirantes pueden comunicarse al 720 188 4127 o acudir directamente al 10/o. Batallón de Infantería, ubicado en la colonia Buenavista, en la capital campechana.