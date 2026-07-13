Detienen a hombre con presunta droga en la colonia Miguel Hidalgo de Campeche

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal en la colonia Miguel Hidalgo, luego de que ciudadanos reportaran la presencia de una persona con actitud sospechosa en la zona.

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De acuerdo con el informe oficial, los agentes acudieron al lugar tras recibir el reporte y ubicaron a un individuo que coincidía con las características proporcionadas por los denunciantes.

Durante la revisión preventiva, los policías presuntamente le encontraron un envoltorio que contenía una sustancia con características similares a un narcótico.

Ante ello, el sujeto fue asegurado por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión simple.

La sustancia fue asegurada conforme a los protocolos correspondientes y, junto con el detenido, quedó a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas.