Buscan a Carlos Arnaldo Gómez; desapareció tras salir de su casa en Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche emitió una ficha de búsqueda para localizar a Carlos Arnaldo Gómez, de 35 años, quien fue visto por última vez la mañana del 12 de julio de 2026 en la capital del estado.

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De acuerdo con la información oficial, Carlos Arnaldo salió alrededor de las 10:30 horas de su domicilio, ubicado en la colonia Ampliación Samulá, en San Francisco de Campeche. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con él y se desconoce su paradero.

Al momento de su desaparición vestía camisa naranja, bermuda beige y sandalias negras.

Como señas particulares, mide aproximadamente 1.55 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, tiene cara ovalada, frente ancha, ojos negros, nariz aguileña, boca chica, labios gruesos, cabello lacio, corto y negro, además de una cicatriz arriba de una ceja.

La Fiscalía pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización. Quienes cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse al (981) 811-9400.

JGH