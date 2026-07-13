Rinitis, dermatitis y asma, las alergias más frecuentes en Campeche e incrementan por humedad

Campeche es considerada una zona de alto riesgo para el desarrollo de enfermedades alérgicas, ya que alrededor del 40 por ciento de la población presenta o ha presentado algún tipo de alergia a lo largo de su vida. El clima cálido y húmedo, la abundante presencia de mohos y hongos, el polvo doméstico con ácaros, la floración, el polen, las picaduras de insectos, algunos animales e incluso ciertos alimentos, convierten al Estado en un entorno propicio para estos padecimientos, advirtieron médicos locales.

Noticia Destacada Incrementan alergias por el calor y la humedad en Campeche: 4 de cada 10 niños presentan rinitis, dermatitis o asma

De acuerdo con el Colegio de Médicos de Campeche A.C., de cada 10 niños que acuden a consulta médica, entre tres y cuatro son diagnosticados con algún tipo de alergia, principalmente rinitis alérgica, dermatitis atópica o asma, padecimientos que suelen aparecer desde la infancia y que, en la mayoría de los casos, acompañan al paciente durante toda su vida.

Adrián Mellado González, presidente de la agrupación, explicó que, aunque las alergias no forman parte de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica y por ello no existen estadísticas oficiales, las condiciones ambientales de Campeche favorecen su aparición y desarrollo. Indicó que los menores de edad y los adultos mayores son los grupos más vulnerables, ya que una reacción alérgica severa, como una crisis asmática, puede derivar en hospitalización e incluso poner en riesgo la vida.

Entre las alergias más frecuentes en la Entidad destacan las respiratorias (rinitis alérgica y asma), las de la piel (dermatitis atópica), así como la conjuntivitis alérgica, que incluso supera en frecuencia a la conjuntivitis infecciosa.

También son comunes las alergias alimentarias, especialmente a mariscos, cacahuate, nueces, papaya y leche, además de reacciones a medicamentos como penicilinas, antibióticos y antiinflamatorios (naproxeno y diclofenaco). A ello se suman las alergias por picaduras de abejas y tábanos, que pueden desencadenar reacciones graves de evolución rápida.

Mellado González explicó que la predisposición hereditaria influye en el desarrollo de alergias, pero es el ambiente el que determina su manifestación. En Campeche, la humedad favorece la proliferación de ácaros, hongos y mohos dentro de las viviendas, mientras que en la temporada de floración el polen incrementa los casos de alergias respiratorias.

Exhortó a la población a evitar la automedicación y acudir al médico ante cualquier síntoma, recordando que, aunque las alergias no tienen cura, sí pueden mantenerse bajo control mediante la identificación y eliminación del agente desencadenante, el uso de antihistamínicos, broncodilatadores y, en algunos casos, inmunoterapia. Advirtió que una alergia mal atendida puede ocasionar complicaciones graves, como sinusitis crónica o crisis asmáticas potencialmente mortales, especialmente en menores de cinco años