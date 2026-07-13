Motocicleta derrapa y choca contra automóvil y provoca congestionamiento en colonia de Ciudad del Carmen

Un percance vial entre un automóvil particular y una motocicleta movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este lunes en la colonia Volcanes, luego de que el conductor de una unidad de dos ruedas perdiera el control y terminara impactándose contra un vehículo, dejando como saldo una mujer lesionada y afectaciones temporales a la circulación.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Belisario Domínguez, en el cruce con la calle Paricutín, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta Pulsar blanca con negro, matrícula 92GUS9 del estado de Campeche, derrapó sobre la carpeta asfáltica por causas bajo investigación.

Tras perder el control, la motocicleta se proyectó contra el costado izquierdo de un automóvil Nissan Versa rojo, placas DHR-233-B de Campeche, provocando daños materiales en ambas unidades.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a una mujer con posibles lesiones cervicales, quien fue inmovilizada y trasladada a un hospital para una valoración médica detallada.

Elementos de Tránsito y Seguridad Pública arribaron al lugar para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la circulación vehicular, ya que el incidente ocasionó un congestionamiento importante sobre la avenida Belisario Domínguez.

El conductor del Nissan Versa activó su póliza de seguro para cubrir los daños ocasionados. Tras el diálogo entre ambas partes y la intervención de aseguradoras, se alcanzó un acuerdo de reparación, evitando que el caso fuera turnado al Ministerio Público.

Una vez concluidas las diligencias y retiradas las unidades involucradas, la circulación en la zona fue restablecida con normalidad. Las autoridades reiteraron el llamado a motociclistas y automovilistas a conducir con precaución, respetar límites de velocidad y mantener condiciones de seguridad para prevenir este tipo de accidentes.