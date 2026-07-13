¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 en Campeche? Esta es la fecha de acuerdo a la SEP

Miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Campeche volverán a las aulas el 31 de agosto de 2026, fecha establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 en las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. La determinación forma parte de los ajustes aprobados por las autoridades educativas para el calendario escolar vigente.

De acuerdo con la SEP, antes del regreso oficial a clases se desarrollarán dos semanas de fortalecimiento de aprendizajes, del 17 al 28 de agosto, periodo destinado a reforzar conocimientos y atender las necesidades académicas de las y los estudiantes. Estas actividades antecederán al arranque formal del nuevo ciclo escolar.

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En Campeche, el calendario será aplicado por la Secretaría de Educación del Estado (SEDUC) en los planteles de educación básica, por lo que madres, padres de familia y tutores podrán comenzar a preparar el regreso a clases, incluyendo la compra de útiles escolares, uniformes y demás materiales requeridos por cada institución.

La SEP indicó que el ajuste en el calendario escolar busca responder a las condiciones climáticas registradas en distintas regiones del país y mantener una mejor organización del ciclo lectivo, por lo que el regreso a las aulas quedó establecido oficialmente para el 31 de agosto de 2026.