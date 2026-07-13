Preocupan cifras de VIH en Campeche : nueve casos en una semana

La Península de Yucatán cerró la semana epidemiológica 25 de 2026 con 850 casos confirmados de VIH, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) federal. Y aunque la cifra coloca a Campeche como la entidad peninsular con menor incidencia, el último reporte oficial señala nueve nuevos casos, lo que representa un incremento de 200 por ciento frente al mismo periodo de 2025, cuando solo se reportaron tres.

El aumento equivale a más de un contagio por día y exhibe un repunte que vuelve a poner bajo presión la vigilancia sanitaria, aunque el acumulado anual todavía mantiene una baja respecto al año pasado.

Hasta la semana 25, Campeche registra 72 casos confirmados, 21 menos que los 93 contabilizados en 2025. La reducción de 22.6 por ciento ubica al Estado entre las entidades con menor incidencia del país, en el quinto lugar nacional con menos casos.

El desglose clínico confirma que el problema no se distribuye de manera uniforme: en Campeche, 43 casos se concentran en estadio 1 (35 hombres y ocho mujeres); en estadio 2 hay ocho casos (siete hombres y una mujer); en estadio 3 también se contabilizan ocho (seis hombres y dos mujeres); y en estadio 4 se registran 13 casos, todos en hombres. En total, 61 diagnósticos corresponden a hombres (84.72%), mientras que 11 son mujeres (15.28%).

Quintana Roo es el estado con más contagios en la región, con 519 diagnósticos; le sigue Yucatán con 260; y Campeche con 72.

A nivel nacional, la Ssa reportó 8,261 casos confirmados de VIH hasta la semana 25 de 2026. Las entidades con mayor número de contagios son: Estado de México (1,084 casos), Veracruz (816), Ciudad de México (563), Quintana Roo (519) y Jalisco (457).

El comportamiento regional muestra una realidad heterogénea: mientras Quintana Roo concentra el mayor número de casos, Yucatán mantiene una carga intermedia y Campeche reporta la menor cantidad absoluta. El acumulado peninsular de 850 diagnósticos confirma que el VIH sigue siendo un problema de salud pública que requiere vigilancia epidemiológica constante, así como detección, tratamiento y prevención oportunos.

Además, el aumento de nueve casos en una sola semana en Campeche llama la atención por su crecimiento porcentual frente a 2025.

La Ssa mantiene el llamado a reforzar medidas de prevención, promover la detección oportuna y garantizar el acceso al tratamiento para contener la transmisión del VIH en la región y en el país.