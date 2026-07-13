¡Vuelve el Festival de Jazz Campeche! Ocho conciertos gratuitos en agosto

Con ocho conciertos gratuitos, el Festival de Jazz Campeche 2026 comenzará el próximo 13 de agosto en el Circo Teatro Renacimiento, con una programación que reunirá a agrupaciones y exponentes del género hasta el 23 de agosto. El Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche (ICAECAM) dio a conocer los detalles del encuentro.

El anuncio realizado por Ricardo Rodríguez Dives, director de Arte y Gestión General del ICAECAM, explicó que esta edición busca consolidar a Campeche como un espacio para la difusión del jazz y como un punto de encuentro para músicos y público que disfrutan de este género.

Las presentaciones se desarrollarán durante dos fines de semana consecutivos, con conciertos programados del:

Jueves 13 al domingo 16 de agosto

Jueves 20 al domingo 23 de agosto

Todas las actividades serán gratuitas y tendrán como sede el Circo Teatro Renacimiento, con inicio a las ocho de la noche.

La primera semana del festival abrirá el jueves 13 de agosto con Emmanuel Mora Cuarteto, agrupación encargada de iniciar la jornada musical. Para el viernes 14 se presentará el Homenaje a Pérez Prado con la Dinastía Díaz, una propuesta dedicada a recordar el legado del reconocido músico mexicano. El sábado 15 de agosto será el turno de Hop Hop Diablo Funk, mientras que el domingo 16 cerrará la primera etapa del festival la agrupación Exponentes de Jazz del Sureste, con una presentación enfocada en mostrar el talento regional dentro de este género musical.

La segunda semana de actividades comenzará el jueves 20 de agosto con Campeche-Yucatán Connection Big Band, que ofrecerá el concierto titulado “Basie, Ellington & Sinatra: un tributo al swing”, en reconocimiento a tres figuras representativas de la música jazz y el swing internacional. El viernes 21 de agosto continuará la programación con la presentación de The Less Likely; el sábado 22 participará AUA, y el domingo 23 de agosto el Festival de Jazz Campeche 2026 concluirá con el concierto de Cuadrivium, agrupación encargada de cerrar esta edición.