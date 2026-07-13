Exnovio de Marianne Gonzaga la acusa de maltrato a su hija y la influencer reacciona

Durante el fin de semana, las redes sociales se encendieron de nueva cuenta alrededor de Marianne Gonzaga y José Said. Recordemos que la joven tuvo que pasar un proceso legal, después de atacar con un arma blanca a Valentina Gilabert.

Tras quedar en libertad, las cosas para Marianne Gonzaga se complicaron, ya que tiene una batalla legal por la guardia y custodia de su hija, la cual es producto de su relación con José Said.

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Ante toda esta polémica, José Sais decidió romper el silencio y compartir un video que compartió en Instagram, donde asegura que tiene más de 250 días sin saber nada de su hija.

Además, el joven decidió compartir un video en donde aparentemente se muestra a Marianne Gonzaga maltratando a la menor, también de agredirlo a él físicamente, mientras mantenían una relación y de utilizar a la bebé para dañarlo.

Como prueba de esta situación, el joven no dudó en compartir algunos videos en donde todo lo que va explicando, lo muestra con un video o conversación.

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¿Cuál fue la respuesta de Marianne Gonzaga?

Marianne Gonzaga decidió contar su versión de los hechos, por lo que le comentó a los usuarios que no espera que le crean, pero contará su versión de los hechos con videos, fotografías, capturas y documentos, donde declaró lo siguiente:

“José tomó el audio de un momento completamente distinto y lo colocó encima del video donde Emma tenía reflujo para hacer creer que yo me estaba riendo de mi hija mientras estaba vomitando”

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En las pruebas de José Said, se puede escuchar a la joven decir la frase “ya le partí la madre”, por su parte Marianne aseguró que la frase fue recortada.

“Ese audio no demuestra ninguna agresión. Demuestra cómo una conversación fue editada para cambiar el significado de una frase”

Cabe mencionar que en el video se muestran diferentes aspectos que ambos vivieron, hasta el momento no se han pronunciado sobre las redes sociales.

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