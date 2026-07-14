Navy SEALs de EE.UU. capacitarán a elementos de la Marina en Campeche tras autorización del Senado

Un grupo de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEALs de la Armada de Estados Unidos arribará al municipio de Carmen, Campeche, a partir del 1 de agosto, para participar en un programa de capacitación con personal de la Secretaría de Marina (Semar), luego de que el Senado de la República autorizara su ingreso temporal al país.

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Los militares estadounidenses permanecerán en territorio campechano hasta el 15 de octubre, como parte del ejercicio "SOF 4 Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", cuyo objetivo es fortalecer el intercambio de conocimientos, técnicas y capacidades entre las fuerzas especiales de México y Estados Unidos.

Las actividades se desarrollarán en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en San Luis Carpizo, así como en instalaciones del Sector Naval de Ciudad del Carmen, donde se llevarán a cabo ejercicios tácticos especializados.

El programa contempla entrenamiento en operaciones marítimas, maniobras aeromóviles, operaciones terrestres y otras técnicas utilizadas por las Fuerzas de Operaciones Especiales, con la finalidad de reforzar la preparación del personal de la Marina mexicana mediante prácticas conjuntas.

La autorización fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tras recibir el aval del Senado. En total, el permiso permite el ingreso de 35 militares estadounidenses; sin embargo, únicamente 23 serán desplegados en Campeche.

El programa incluye operaciones marítimas, terrestres y aeromóviles. / Especial

Los 12 elementos restantes, pertenecientes al Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, participarán en un programa distinto de capacitación en instalaciones militares del Estado de México, del 15 de julio al 15 de diciembre.

De acuerdo con el Senado, estos ejercicios forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Especiales, mejorar la coordinación institucional e intercambiar técnicas de entrenamiento especializado entre ambas naciones.

Al concluir el programa, las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional deberán entregar un informe a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los resultados obtenidos durante las actividades autorizadas por el Poder Legislativo.

JGH