Congreso de Campeche amplía obligación alimentaria a educación y salud preventiva

Los gastos de educación inicial, básica y media superior, así como la atención médica y psicológica preventiva de niñas, niños y adolescentes, quedaron reconocidos de manera expresa como parte de la obligación alimentaria, luego de que el Pleno del Congreso del Estado aprobara por unanimidad el dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para reformar el artículo 324 del Código Civil del Estado.

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Durante sesión ordinaria, los 33 diputados de Morena, MC, PRI, PAN, PT y PVEM avalaron la iniciativa promovida por la diputada Ana María López Hernández (PT). Con esta modificación, el Poder Legislativo busca fortalecer la protección del derecho de alimentos, estableciendo que éste no se limita únicamente a comida, vestido o habitación, sino que también comprende las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

En la misma sesión, se aprobó una iniciativa para reformar los artículos 26 y 27 y adicionar el artículo 27 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, promovida por la diputada Delma Rabelo Cuevas (PRI) y el diputado Antonio Jiménez Gutiérrez (Morena). La reforma busca crear un Consejo de Participación Ciudadana que incorpore las propuestas de academia, organizaciones civiles, colegios de profesionistas y sectores productivos, consolidando un modelo de gobierno abierto.

Previamente, el Pleno aprobó un punto de acuerdo promovido por la diputada Dalila Mata Pérez (Morena) para exhortar a la Secretaría de Turismo (Sectur) a fortalecer y ampliar estrategias de difusión de comunidades con vocación turística, histórica, cultural, ecoturística y de naturaleza, con el propósito de imp