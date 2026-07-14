Autobús Ko'ox impacta la marquesina de una vivienda en la colonia Esperanza de Campeche

Un autobús del transporte público Ko'ox protagonizó un hecho de tránsito en la colonia Esperanza, luego de que su operador no calculara la distancia de seguridad y golpeara con el espejo lateral derecho la marquesina de una vivienda. El incidente dejó daños materiales y concluyó con un acuerdo entre las partes para la reparación de las afectaciones.

Noticia Destacada Playa Bonita de Campeche espera recibir a más de 20 mil visitantes con actividades y Mercadito Playero

El percance ocurrió sobre la calle San Luis, en el cruce con la calle 10, donde la unidad con número económico 064 circulaba con dirección hacia la zona norte mientras prestaba el servicio de transporte de pasajeros.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor no calculó correctamente la distancia al pasar junto al inmueble, lo que provocó que el espejo lateral derecho colisionara contra la marquesina de la vivienda.

Tras el impacto, el espejo del autobús quedó dañado y desajustado, mientras que parte del concreto de la marquesina se desprendió. Los propietarios del predio salieron para reclamar los daños y señalaron que la estructura había sido reparada recientemente tras un incidente similar.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y mediar entre las partes. Posteriormente, el conductor notificó a la empresa concesionaria para iniciar los trámites correspondientes y, finalmente, se alcanzó un acuerdo para la reparación de los daños materiales.

El incidente no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron afectaciones en la unidad de transporte y en la vivienda.

JGH