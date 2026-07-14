Claudia Sheinbaum asegura que EU no ha presentado pruebas contra Rubén Rocha Moya y pide esperar investigación de la FGR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que autoridades estadounidenses solicitaran su detención con fines de extradición.

Durante la conferencia matutina de este martes 14 de julio, la mandataria federal reiteró que su administración actuará con apego a la ley y enfatizó que cualquier investigación deberá sustentarse en evidencias y seguir los cauces institucionales correspondientes.

Sheinbaum precisó que la única conversación que sostuvo recientemente con Rocha Moya ocurrió el día en que se dio a conocer la solicitud de Estados Unidos y negó haber mantenido contacto posterior con el mandatario estatal con licencia.

Sheinbaum afirma que no existen pruebas entregadas por Estados Unidos

Al responder a preguntas de la prensa, la presidenta fue enfática al señalar que, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han remitido pruebas que sustenten las acusaciones.

“No, ninguna prueba ha entregado Estados Unidos”, respondió.

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Asimismo, explicó que tras conocer la solicitud de extradición habló con Rubén Rocha Moya para sugerirle que fijara una postura pública sobre el caso.

“Le dije: ‘sería muy bueno que salieras a hablar’, y él salió con una publicación en sus redes sociales”, comentó la titular del Ejecutivo.

Gobierno de México pide esperar las investigaciones

La presidenta llamó a no anticipar conclusiones y sostuvo que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de revisar cualquier información que pudiera llegar desde el extranjero.

“Vamos a esperar, no nos adelantemos. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas”, declaró.

Sheinbaum enfatizó que el Gobierno de México mantendrá una posición de respeto al debido proceso y a las instituciones responsables de procurar justicia.

FGR será la instancia que analice cualquier evidencia

La mandataria recordó que corresponde a la Fiscalía General de la República conducir las investigaciones que pudieran derivarse de solicitudes internacionales o de la cooperación judicial con otros países.

🔴EE. UU. aún no presenta pruebas contra Rubén Rocha Moya.



La presidenta @Claudiashein afirmó que la @FGRMexico continúa con su investigación y reiteró que su gobierno "no va a cubrir a nadie, pero tampoco acusará sin pruebas".



Sobre un posible regreso del gobernador con… pic.twitter.com/T0Zhik0uxE — Primera Plana Digital (@pplanadigital) July 14, 2026

En ese sentido, insistió en que cualquier actuación deberá sustentarse en pruebas y no únicamente en señalamientos.

La declaración de Sheinbaum ocurre después de que autoridades estadounidenses solicitaran la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya. Hasta ahora, el Gobierno mexicano sostiene que no ha recibido elementos probatorios que permitan sustentar las acusaciones.

Con ello, la presidenta reiteró que su administración mantendrá una política de colaboración con las autoridades internacionales, pero siempre bajo el principio de legalidad, respeto al debido proceso y presunción de inocencia mientras no existan resoluciones judiciales o pruebas que acrediten responsabilidades.

IO