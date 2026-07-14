Presidenta Sheinbaum pide a ministra Estela Ríos explicar suspensión que frenó juicio político contra Samuel García

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Estela Ríos, deberá explicar las razones jurídicas que la llevaron a conceder una suspensión que impide al Congreso de Nuevo León continuar con el juicio político promovido contra el gobernador Samuel García.

Durante su conferencia matutina de este martes 14 de julio desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que revisará los argumentos contenidos en la resolución, aunque enfatizó que corresponde a la integrante de la Corte detallar las consideraciones que sustentaron su decisión.

Sheinbaum pide conocer los argumentos de la SCJN

La presidenta sostuvo que un gobernador puede ser sometido a juicio político conforme a lo que establecen las constituciones y leyes de cada entidad federativa, por lo que consideró necesario conocer el fundamento utilizado para conceder la medida cautelar.

"Voy a ver los argumentos que da la ministra, tiene que explicarlo ella. Cuáles fueron las consideraciones que tomó. Un gobernador puede ser enjuiciado de acuerdo con las constituciones de cada estado de la República y es la ministra quien tiene que dar toda la información de por qué toma esta decisión", expresó.

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Sheinbaum agregó que el desarrollo del procedimiento corresponde a las autoridades de Nuevo León, quienes deberán determinar si existen los elementos suficientes para continuar con el caso.

Congreso de Nuevo León mantiene investigación

La titular del Ejecutivo recordó que el Congreso local es la instancia responsable de analizar las pruebas y resolver si el procedimiento de juicio político reúne los requisitos legales para prosperar.

"Lo que sé es que hay esta investigación por parte del propio Congreso y que tendría que definir el propio Congreso si procedió o no", comentó.

Sus declaraciones se producen luego de que la Suprema Corte concediera una suspensión al mandatario estatal dentro de la controversia constitucional promovida por Samuel García, medida que impide, por ahora, que pueda ser separado del cargo o inhabilitado mientras se resuelve el fondo del litigio.

Samuel García ya contaba con otra suspensión

La nueva resolución se suma a una suspensión otorgada previamente el pasado 8 de julio por la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa Federal, Tania Virginia Neri Borjas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) habló hoy sobre la suspensión que le otorgó la ministra de la @SCJN, Esthela Ríos, al gobernador @samuel_garcias, para evitar que el Congreso de Nuevo León lo sancione en el juicio político. pic.twitter.com/Y55dEnDX8M — César Cepeda (@cesarmty) July 14, 2026

En esa ocasión, la juzgadora determinó conceder protección provisional al gobernador al considerar que, de manera preliminar, el expediente del juicio político no contaba con pruebas suficientes para sustentar el procedimiento.

Entre los elementos analizados figuraba únicamente la copia de la credencial para votar de Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, quien promovió la solicitud de juicio político.

Con esta nueva suspensión emitida por la SCJN, el procedimiento permanece detenido hasta que el máximo tribunal resuelva de manera definitiva la controversia presentada por Samuel García.

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