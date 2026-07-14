Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios del 13 al 17 de julio

Para esta semana de julio, las caravanas de Salud para Todos de Quintana Roo se encontrarán en los municipios de José María Morelos, Benito Juárez y Othón P. Blanco
Los servicios médicos gratuitos se encontrarán disponibles hasta este viernes 17 de julio.
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José María Morelos
- Domo de la comunidad Plan de la Noria
- Venustiano Carranza
- Nuevo Plan de la Noria
- Ignacio Manuel Altamirano
- Nueva Loría
- San Isidro Poniente
Benito Juárez
- Colonia El Milagro Calle Ecuador
- Santa Cecilia
- Valle Verde
- Avante
- San Antonio
- Tierra
- Villas Otoch Paraíso
- Hacienda Real Del Caribe
- Fracc. Urbi Villas del Rey
- Campestre Santa María
- Fracc. El Ramonal
- Bosques del Caribe
Othón P. Blanco
- Domo dela comunidad la Unión
- Esteban Baca Calderón
Noticia Destacada
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Servicios gratuitos
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografía
- Rayos X (torax)
- Electrocardiograma
- Densitometría
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia
Requisitos
- Copia de INE
- Copia de CURP