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Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios del 13 al 17 de julio

Los ciudadanos deberán acudir con la copia de su INE y de la CURP para ser atendidos.

Por Redacción Por Esto!

14 de jul de 2026

1 min

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Cada uno de los servicios médicos son completamente gratuitos
Cada uno de los servicios médicos son completamente gratuitos / Especia

Para esta semana de julio, las caravanas de Salud para Todos de Quintana Roo se encontrarán en los municipios de José María Morelos, Benito Juárez y Othón P. Blanco

Los servicios médicos gratuitos se encontrarán disponibles hasta este viernes 17 de julio.

Los jóvenes deberán presentar su INE

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José María Morelos

  • Domo de la comunidad Plan de la Noria
  • Venustiano Carranza
  • Nuevo Plan de la Noria
  • Ignacio Manuel Altamirano
  • Nueva Loría
  • San Isidro Poniente

Benito Juárez

  • Colonia El Milagro Calle Ecuador
  • Santa Cecilia
  • Valle Verde
  • Avante
  • San Antonio
  • Tierra
  • Villas Otoch Paraíso
  • Hacienda Real Del Caribe
  • Fracc. Urbi Villas del Rey
  • Campestre Santa María
  • Fracc. El Ramonal
  • Bosques del Caribe

Othón P. Blanco

  • Domo dela comunidad la Unión
  • Esteban Baca Calderón
Rafael Hernández Kotasek, director del Imoveqroo, destacó que Chetumal se convertirá en la primera ciudad del país en incorporar autobuses eléctricos

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Servicios gratuitos

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografía
  • Rayos X (torax)
  • Electrocardiograma
  • Densitometría
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

Requisitos

  • Copia de INE
  • Copia de CURP

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