Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios del 13 al 17 de julio

Para esta semana de julio, las caravanas de Salud para Todos de Quintana Roo se encontrarán en los municipios de José María Morelos, Benito Juárez y Othón P. Blanco

Los servicios médicos gratuitos se encontrarán disponibles hasta este viernes 17 de julio.

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José María Morelos

Domo de la comunidad Plan de la Noria

Venustiano Carranza

Nuevo Plan de la Noria

Ignacio Manuel Altamirano

Nueva Loría

San Isidro Poniente

Benito Juárez

Colonia El Milagro Calle Ecuador

Santa Cecilia

Valle Verde

Avante

San Antonio

Tierra

Villas Otoch Paraíso

Hacienda Real Del Caribe

Fracc. Urbi Villas del Rey

Campestre Santa María

Fracc. El Ramonal

Bosques del Caribe

Othón P. Blanco

Domo dela comunidad la Unión

Esteban Baca Calderón

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Servicios gratuitos

Atenciones médicas integrales

Laboratorio clínico

Mastografía

Rayos X (torax)

Electrocardiograma

Densitometría

Ultrasonido pélvico-obstétrico

Salud dental

Salud visual y del oído

Nutrición

Atención psicológica

Apoyo a víctimas de violencia

Ambulancia de traslado

Farmacia

Requisitos