Presidente Trump restablece bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz y anuncia cobro del 20% a buques; crece tensión con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el restablecimiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes ubicados en el estrecho de Ormuz y ordenó la aplicación de una tasa del 20 por ciento a toda la carga marítima que transite por esa vía estratégica, una medida que justificó como un pago por la seguridad proporcionada por las fuerzas estadounidenses.

El mandatario informó que el operativo militar comenzó este martes a las 14:00 horas, con el objetivo de que Estados Unidos asuma el control de uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de hidrocarburos.

La decisión incrementó la tensión en Medio Oriente y generó reacciones inmediatas de Irán, Brasil y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras continúan los enfrentamientos militares entre Washington y Teherán.

Trump afirma que Estados Unidos será el "guardián" del estrecho de Ormuz

Al anunciar la medida, Trump aseguró que Estados Unidos asumirá el control operativo del Estrecho de Ormuz y se convertirá en su "guardián", al considerar que la protección de esa ruta marítima beneficia a numerosas economías.

El presidente estadounidense sostuvo que el cobro del 20 por ciento a las embarcaciones que crucen la zona representa una compensación por las labores de seguridad que realiza su país para mantener abierto el tránsito marítimo.

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El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio internacional, ya que antes del actual conflicto circulaba por esa ruta aproximadamente el 20 por ciento del petróleo y del gas natural licuado comercializado en el mundo.

Irán rechaza la medida y Brasil la califica como "piratería"

La respuesta iraní llegó a través del ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, quien afirmó que Irán ha sido históricamente el garante de la seguridad en el estrecho de Ormuz y cuestionó el anuncio estadounidense.

En un mensaje difundido en redes sociales, el canciller sostuvo que su país seguirá siendo "para siempre" el verdadero guardián del paso marítimo y calificó de excesivo el gravamen anunciado por Washington.

Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó la decisión estadounidense y aseguró que un país que durante décadas combatió la piratería marítima no puede ahora adoptar prácticas similares.

Lula advirtió que una mayor inestabilidad en la región repercutirá directamente en el precio internacional del petróleo, los combustibles y diversos alimentos, afectando también a la economía brasileña.

Continúan los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán

El anuncio ocurre después de la reanudación de las hostilidades durante el fin de semana.

Estados Unidos informó que realizó ataques contra sistemas de defensa aérea, radares costeros e instalaciones relacionadas con misiles y drones iraníes.

Por su parte, medios estatales iraníes reportaron bombardeos en distintas zonas del país, incluido el entorno de Bandar Abás, una ciudad estratégica cercana al estrecho de Ormuz.

De acuerdo con un recuento basado en fuentes iraníes, desde el reinicio de los ataques han fallecido al menos 25 personas.

US President Donald Trump proposes tolls on ships passing through the Strait of Hormuz, despite Secretary of State Marco Rubio previously saying no country can impose tolls in international waters. Craig Boswell has more pic.twitter.com/qsPIRMif43 — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 14, 2026

La escalada también puso en duda la continuidad del protocolo firmado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán, el cual contemplaba una tregua de 60 días.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, reconoció que el acuerdo atraviesa una etapa crítica, aunque negó que Irán hubiera sido el primero en incumplirlo.

Ante el aumento de las tensiones, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por la situación e hizo un llamado a evitar una mayor escalada militar que pueda afectar la estabilidad regional y el comercio internacional.

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