Vecinos de Champotón denuncian a sujeto agresivo y exhibicionista

Un sujeto de gran estatura y tez blanca ha sido señalado de generar disturbios en varios sectores de la cabecera de Champotón, lo que ha generado preocupación entre vecinos por su comportamiento inapropiado.

Durante la madrugada de este miércoles, fue captado presuntamente intentando forzar la puerta de un domicilio particular en una colonia.

Horas más tarde, alrededor de las 09:00 horas, fue visto deambulando por la calle 36 del barrio San Patricio, donde según testigos, además de lanzar insultos, realizaba actos de exhibicionismo al mostrar sus genitales a transeúntes.

Asimismo, la tarde-noche del martes fue reportado y detenido por la Policía Municipal; sin embargo, horas después fue liberado, aparentemente porque no cuenta con documentación.

Identificado por vecinos como presunto forastero, sigue alterando el orden público, por lo que exigen la intervención de las autoridades competentes ante el temor de que pueda lastimar a alguien.

Dato: Este sujeto ya habría estado en la capital campechana, donde fue exhibido en redes sociales por su conducta agresiva.