Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán y golpea posiciones militares cerca del Estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos lanzó una nueva serie de ataques contra instalaciones militares de Irán ubicadas en la isla Gran Tunb, una posición estratégica del Golfo Pérsico cercana al Estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la operación comenzó este miércoles a las 7:30 horas, tiempo del este estadounidense, y tuvo una duración aproximada de 90 minutos.

Las fuerzas norteamericanas utilizaron municiones de precisión contra defensas costeras, depósitos y plataformas para el lanzamiento de misiles de crucero.

De acuerdo con el organismo militar, la ofensiva tuvo como objetivo reducir la capacidad de Irán para atacar barcos mercantes que circulan por el Estrecho de Ormuz, una ruta por la que pasa alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

¿Qué objetivos atacó Estados Unidos en Irán?

Los bombardeos se concentraron en sistemas militares instalados en Gran Tunb, isla situada en una zona clave para el control del tránsito marítimo entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

El Centcom señaló que los blancos incluyeron sistemas de defensa costera, almacenes de armas y sitios utilizados para desplegar misiles de crucero. Washington sostuvo que estas estructuras representaban una amenaza para la navegación comercial.

Noticia Destacada EE.UU. ataca a Irán mientras países del Golfo son golpeados en una nueva escalada

La operación forma parte de una campaña de ataques estadounidenses contra radares, sistemas de defensa aérea, drones, embarcaciones y capacidades de lanzamiento iraníes. Días antes, el Centcom reportó ofensivas contra decenas de objetivos para limitar los ataques sobre buques internacionales.

Estados Unidos restablece bloqueo contra Irán

La nueva ofensiva ocurrió después de que Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre embarcaciones que se dirigen hacia puertos iraníes o salen de ellos.

El gobierno del presidente Donald Trump retomó esta medida tras acusar a Teherán de atacar barcos comerciales y de incumplir los compromisos alcanzados en el acuerdo provisional firmado en junio. La reactivación de las restricciones aumentó el riesgo de una nueva guerra abierta en la región.

Trump también había planteado cobrar una tarifa de 20 por ciento por la protección de los buques que atravesaran el estrecho, pero retiró la propuesta y optó por negociar acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that U.S. forces struck a civilian wheat storage facility in Hoveyzeh on July 14. This is FALSE.



✅ TRUTH: On July 14, U.S. forces hit Iranian military targets in Bandar Abbas, Khormuj, Ahvaz, Qeshm, Tunb, Bushehr, and Kuh-e Stak to degrade… pic.twitter.com/n7Njez05lE — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Países del Golfo condenan ataques de Irán

El Consejo de Cooperación del Golfo condenó las acciones iraníes contra Baréin, Kuwait y Jordania, incluidos ataques contra infraestructura e instalaciones consideradas estratégicas.

El organismo expresó su respaldo a las medidas adoptadas por esos países para proteger su seguridad y soberanía. Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Omán integran el bloque regional.

La escalada mantiene bajo presión al transporte marítimo, los precios energéticos y la seguridad regional, mientras Estados Unidos e Irán intercambian ataques y amenazas en torno al Estrecho de Ormuz.

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